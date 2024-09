Büttelborn (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Klein-Gerau hat die Rüsselsheimer Kripo die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 11.15 Uhr und 18.15 Uhr am Samstag (14.9.) verschafften sich Kriminelle durch ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen in der Käthe-Kollwitz-Straße. Im Inneren durchsuchten die bislang noch unbekannten Täter mehrere ...

mehr