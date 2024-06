Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Citroen die L1016 von Mihla in Richtung Neukirchen, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision der 57-Jährigen mit dem Wildtier. Am Citroen entstand unfallbedingter Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Wildschwein flüchtete vom Unfallort. (jd)

