POL-UL: (GP) Kuchen - Unfall sorgt für Stau

Am Freitag (25.10.2024) kam es zu einem Auffahrunfall auf der B10 bei Kuchen.

Ulm (ots)

Gegen 7.35 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes die B10 in Richtung Kuchen. Zwischen Gingen und Kuchen musste ein 35-jähriger Mazda-Fahrer vor ihm bremsen. Das erkannte der 21-Jährige zu spät und krachte in das Heck des Mazda. Der Mazda-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf jeweils 10.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. Durch dann Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Rückstau auf der B10 in beide Richtung. Kurz nach 9 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

