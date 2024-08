POL-S: Gemeinsame Gaststätten-Kontrollen von Hauptzollamt Stuttgart, Lebensmittelüberwachung Stuttgart und Polizeipräsidium Stuttgart

Stuttgart-Möhringen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag (15.08.2024) in der Plieninger Straße ist bislang unklar, ob ein Schaden an einem geparkten Fahrzeug entstanden ist. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 10.00 Uhr in der Möhringer Straße unterwegs und touchierte im Vorbeifahren offenbar den linken Außenspiegel eines auf Höhe Hausnummer 58 geparkten kleinen dunklen Pkw. Bei Eintreffen der ...

