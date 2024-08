POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots) - Bei einem Treffen im Rahmen eines Autoverkaufs am Donnerstagvormittag (15.08.2024) an der Geißlerstraße sind drei Männer im Alter von 18,22 und 25 Jahren angegriffen worden. Die drei Männer trafen sich gegen 11.15 Uhr mit zwei unbekannten Männern an der Geißlerstraße, um ein Auto zu kaufen. Dort führten die unbekannten Männer die Kaufinteressenten in eine Tiefgarage und ...

