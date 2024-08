Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.08.2024) einen 51 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am späten Dienstagabend (13.08.2024) zwei Mülltonnen angezündet zu haben. Ein 41-jähriger Anwohner meldete gegen 22.45 Uhr eine brennende Mülltonne in der Sophienstraße. Außerdem beobachtete er einen Mann, der das Feuer legte und in Richtung Gerber Straße flüchtete. Nur kurze Zeit später setzte der Tatverdächtige eine Mülltonne in der Krumme Straße in Brand, die direkt an der Wand eines Wohngebäudes stand. Bevor der Brand auf das Wohngebäude übergreifen konnte, gelang es der hinzugerufenen Feuerwehr, diesen zu löschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Polizeibeamte verlief zunächst erfolglos. Weiterführende Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur den 51-Jährigen, den sie am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr an seiner Wohnanschrift festnahmen. Der 51-Jährige steht außerdem im Verdacht, für die Mülltonnenbrände in der Nacht zum Dienstag verantwortlich zu sein (siehe Pressemitteilung des PP Stuttgart vom 13.08.2024 unter https://t1p.de/k4neh). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der 51 Jahre alte italienische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

