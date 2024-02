POL-NB: Korrektur - Zeugenaufruf nach Angriff auf Gemeinschaftsunterkunft in Anklam

Anklam (ots) - Am 18.02.2024 gegen Mitternacht kam es zu einem Angriff auf die Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Planck-Straße in Anklam. Nach bisherigen Erkenntnissen feuerten drei dunkel gekleidete Personen Pyrotechnik in Richtung des Gebäudes ab. Anschließend liefen diese fußläufig in Richtung einer Tankstelle. Es wurden keine Personen verletzt. Derzeit laufen ...

mehr