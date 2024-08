POL-S: Güterverkehr kontrolliert

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.08.2024) einen 54-Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt eine nichtgeringe Menge an Marihuana zu besessen zu haben. Die Polizeibeamten trafen den Mann gegen 08.15 Uhr in einem Hotel an der Badstraße an. Sie stellten fest, ...

mehr