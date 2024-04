Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Aus einem auf einer Baustelle Am Markt abgestellten Bauwagen wurde bereits am Freitag, 05.04.24, eine größere Menge Werkzeuge entwendet, nachdem der Bauwagen zuvor aufgebrochen worden war. Auch aus dem angrenzenden Rohbau wurde Werkzeuge entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell