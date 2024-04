Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B210

Schortens (ots)

Am Dienstag, 09.04.24, gegen 08:16 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer die B210 in Richtung Wittmund. Aufgrund eines technischen Defekts kam der Lkw unter der Überführung Theilenweg auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Dies übersah ein auf derselben Spur nachfolgender 54-jähriger Pkw-Fahrer und fuhr ungebremst unter den Anhänger des Aufliegers. Entgegen anderslautender Erstmeldungen wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Lkw trotz des Unfalls noch fahrtüchtig blieb, musste der stark beschädigte Pkw abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren kurzzeitige Straßensperrungen erforderlich.

