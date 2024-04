Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche Drogendealer: Zwei vorläufige Festnahmen und mehrere Durchsuchungen in Jever und Wittmund 22-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Jever (ots)

Die Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück führt bereits seit mehreren Monaten gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Umfangsverfahren wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungs-mitteln in nicht geringen Mengen.

Nach umfangreichen Ermittlungen erfolgte schließlich am Abend des 04.03.2024 in Jever der Zugriff, bei dem ein 22-Jähriger Beschuldigter aus Jever sowie ein 24-jähriger Beschuldigten aus Wittmund zunächst vorläufig festgenommen wurden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen des von beiden Beschuldigten zuvor genutzten Pkws sowie mehrerer Wohnungen in Jever und einer Wohnung in Wittmund, an der zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland sowie ein Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg mit seinem Drogenspürhund beteiligt waren, konnten die Beamten sodann ca. 100 Gramm Kokain und 250 Gramm Marihuana auffinden und beschlagnahmen. Darüber hinaus entdeckten die Beamten Bargeld in einem unteren vierstelligen Bereich sowie Waffen (mehrere Messer, einen Schlagring, eine Flinte) und nicht zugelassenes Feuerwerk.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ die zuständige Richterin des Amtsgerichts Jever einen Haftbefehl gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der junge Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der 24-jährige Beschuldigte aus Wittmund wurde mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Rahmen von Anschlussermittlungen wurden am 21.03.2023 noch weitere acht Wohnobjekte in Jever, Wilhelmshaven und Grafschaft sowie eine Shisha-Bar in Wilhelmshaven durchsucht. Auch hierbei konnte weiteres Beweismaterial gesichert werden, welches nun ausgewertet wird.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell