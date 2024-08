Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Autokauf angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Bei einem Treffen im Rahmen eines Autoverkaufs am Donnerstagvormittag (15.08.2024) an der Geißlerstraße sind drei Männer im Alter von 18,22 und 25 Jahren angegriffen worden. Die drei Männer trafen sich gegen 11.15 Uhr mit zwei unbekannten Männern an der Geißlerstraße, um ein Auto zu kaufen. Dort führten die unbekannten Männer die Kaufinteressenten in eine Tiefgarage und attackierten sie unmittelbar mit Schlägen, auch sollen sie einen Elektroschocker und ein Messer verwendet haben. Die drei Männer setzten sich zur Wehr, sodass die Unbekannten anschließend auf Fahrrädern flüchteten. Der 22-Jährige und 18-Jährige erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten bislang erfolglos nach den Tätern. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Einer der Täter war zirka 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und hatte eine breite Statur. Er hatte helle Augen und trug helle Kleidung. Der zweite Täter war zirka 30 Jahre alt und dick. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Bruststreifen, sowie eine schwarze Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

