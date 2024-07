Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.45 Uhr, befuhr der 24-jährige Fahrradfahrer in Rudolstadt den Radweg in Richtung Saalfeld. An einen dortigen Bahnübergang geht es einen kleinen Berg hinauf. Hier sei dem 24-Jährigen ein anderer Radfahrer frontal entgegengekommen und es kam zum Zusammenstoß. In Folge dessen stürzte der 24-jährige über seinen Lenker und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Polizeilich wurde dieser Unfall erst am heutigen Tag bekannt. Gesucht wird nun der andere Radfahrer, zu welchem nur bekannt ist, dass es sich um einen "älteren" Herren handeln soll. Dieser, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0184683 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

