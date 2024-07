Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung von Wildcamping

Gössitz (ots)

Am Vormittag des gestrigen Tages wurde gemeinsam durch das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück und der Polizei eine Kontrolle am Drachenschwanz / Hohenwartestausee durchgeführt. Grund waren mehrere Bürgerbeschwerden über wildes Camping in diesem Bereich. Es wurde tatsächlich ein Zeltlager bestehend aus sechs Zelten festgestellt. Weiterhin wurde eine Feuerstelle betrieben. Die sechs angetroffenen Personen wurden aufgefordert, das Feuer umgehend zu löschen und das Zeltlager zu beräumen. Sie müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen. In diesem Zusammenhang wird durch die Polizei darauf hingewiesen, dass das Zelten außerhalb von Campingplätzen prinzipiell verboten ist. Es sei denn es handelt sich um ein Privatgrundstück, welches eingezäunt oder anderweitig klar abgegrenzt ist und die Erlaubnis des Eigentümers vorliegt. Ebenfalls verboten ist das Betreiben von offenen Feuer im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Meter zum Wald. Bei Zuwiderhandlungen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sofern kein Einverständnis des Grundstückeigentümers vorliegt, käme auch eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch in Betracht.

