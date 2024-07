Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Leutenberg (ots)

Am Dienstag, gegen 13.00 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines PKW die K 166 von Leutenberg kommend in Richtung Steinsdorf. Hier beabsichtigte er nach links in Richtung Munschwitz abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden 35-jährigen Fahrer eines PKW und stieß mit diesen frontal zusammen. Der 35-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell