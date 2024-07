Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großeinsatz der Rettungskräfte

Pößneck (ots)

Am heutigen Tag, gegen 12.20 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen beißenden Geruch in einem Baumarkt in Pößneck in der Weidenäckerstaße. Bei mehreren Personen sei es bereits zu Kreislauf- und Atemwegsproblemen gekommen. Aktuell läuft ein Großeinsatz der Feuerwehren, sowie dem Rettungsdienst und der Polizei. Der Baumarkt sowie zwei die beiden angrenzenden Märkte wurden evakuiert. Der Ursprung des Geruchs bzw. um welche Substanz es sich handelt ist noch nicht bekannt. Mit jetzigen Stand wurden sieben weibliche Personen im Alter zwischen 17 und 53 Jahren verletzt. Diese werden in einem Krankenhaus untersucht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache wurden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen. Bei neuen Erkenntnissen wird eigenständig nachberichtet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell