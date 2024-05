Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erhebliche Menge Haschisch beschlagnahmt - Mutmaßlicher Dealer in Haft (Flughafen Stuttgart)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Flughafen Stuttgart (ES)

Über 1,2 Kilogramm Haschisch sind bei einem mutmaßlichen Drogendealer am Stuttgart Airport Busterminal am Mittwochmorgen (01.05.2024) aufgefunden worden. Gegen den 32-jährigen Mann ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei seitdem unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Mann befand sich als Passagier in einem Fernbus auf der Durchreise, als bei einer Personenkontrolle des Hauptzollamtes Stuttgart am Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, das Haschisch bei ihm aufgefunden und sichergestellt wurde. Eine Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen übernahm daraufhin die Ermittlungen, in deren Folge sich der Verdacht eines mutmaßlichen Handeltreibens verdichtete.

Der Beschuldigte mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag (02.05.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell