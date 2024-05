Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Feierlichkeiten ziehen Polizeieinsatz nach sich, zahlreiche Unfälle, Randaliererin in Gewahrsam genommen, Zweiradkontrollen

Reutlingen (ots)

Ausufernde Feierlichkeiten

Wegen zahlreicher lautstark feiernder Personen sind mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Volkspark eingesetzt worden. Aufgrund mehrerer gemeldeter Ruhestörungen verlegten insgesamt fünf Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel in die Grünanlagen. Hier wurden in der Spitze bis zu 350 Personen festgestellt, die im Volkspark ausgelassen feierten. Zur Durchsetzung des durch die Stadt Reutlingen verfügten Aufenthaltsverbots wurden die Feiernden mittels Lautsprecherdurchsagen und in diversen persönlichen Gesprächen zum Verlassen des Volksparks aufgefordert. Hiermit zeigten sich mehrere Feiernde nicht einverstanden und protestierten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Einige Personen wollten ihre Feierlichkeiten daraufhin in den Bereich der angrenzenden Pomologie verlegen, was durch die Einsatzkräfte jedoch unterbunden werden konnte. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen mussten am Samstagmorgen mit der Beseitigung zahlreichen Unrats, Flaschen und Glasscherben beauftragt werden.

Eningen unter Achalm (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der L 230 zwischen St. Johann-Würtingen und Eningen u.A. ereignet hat. Gegen 17.45 Uhr befuhr die 16-Jährige mit ihrer Suzuki die Sankt Johanner Steige in Fahrtrichtung Eningen u.A., als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 90 Grad Rechtskurve ihre Maschine stark abbremsen musste. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter, wurde von diesem abgewiesen und stürzte schlussendlich auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte die 16-Jährige in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Lenker des Mercedes Sprinter blieb unverletzt. Das Leichtkraftrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 12.500 Euro geschätzt.

Pfronstetten (RT): Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht (Zeugenaufruf)

Eine erheblich alkoholisierte 71-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag zahlreiche Unfälle verursacht und sich dann jeweils unerlaubt von den Unfallstellen entfernt. Gegen 14 Uhr befuhr die 71-Jährige mit ihrem VW Polo die B 312 von Pfronstetten in Fahrtrichtung Hohenstein-Oberstetten. Hierbei kam sie mehrfach von der Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte mehrere Leitpfosten. Ebenso kam die Fahrerin wiederholt mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, so dass es mehrfach beinahe zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr kam. Dies konnte durch eine hinterherfahrende Zeugin beobachtet werde, die die VW Polo-Fahrerin später jedoch aus den Augen verlor. Aufgrund eines späteren Notrufs einer weiteren Verkehrsteilnehmerin konnte die zwischenzeitlich gesuchte Fahrerin des VW Polo kurz vor Hohenstein-Meidelstetten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 71-Jährigen eine Alkoholisierung von weit über zwei Promille, woraufhin sie sich einer Blutprobe unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde zudem im weiteren Verlauf durch die Polizei sichergestellt. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der durch die 71-Jährige verursachte Fremdschaden muss noch ermittelt werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die 71-Jährige gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Plochingen: E-Scooter unter Alkoholeinwirkung geführt

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt aktuell gegen einen 47-Jährigen, nachdem dieser in der Nacht von Freitag auf Samstag erheblich alkoholisiert und unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf einem E-Scooter gefahren ist. Gegen 0.25 Uhr wurde der 47-jährige Mann durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von beinahe 2 Promille festgestellt. Weiter ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann auch Cannabis kontrolliert hatte, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei einer Überprüfung des E-Scooters ergaben sich zudem noch Hinweise darauf, dass der der E-Scooter mutmaßlich ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nürtingen (ES): Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Zur Kollision zweier Kleinwagen ist es am Freitagvormittag im Kreuzungsbereich Rümelinstraße / Oberbohinger Straße gekommen. Die 88-jährige Fahrerin eines Toyota Aygo wollte gegen 11.15 Uhr im genannten Kreuzungsbereich von der Oberbohinger Straße bei grüner Ampelschaltung nach links in die Rümelinstraße abbiegen. Da jedoch die 80-jährige Fahrerin eines VW Up das Rotlicht der für sie geltenden Ampel in Fahrtrichtung Oberbohingen missachtete, stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 7.500 Euro beziffert, beide Pkw blieben fahrbereit. Die beiden Seniorinnen blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Nürtingen (Tel.: 07022/9224-4310) zu melden.

Filderstadt (ES): Mit Fahrzeug überschlagen - fünf Verletzte

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leichtverletzten Personen gekommen. Der 19-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr die L 1209 von Filderstadt-Plattenhardt in Richtung Burkhardtsmühle. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, wobei sich der Audi überschlug. Der 19-Jährige sowie seine vier Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 24 Jahren wurden leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, in Kliniken gebracht werden. Der Audi, an dem ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme und für die Dauer der Bergungsarbeiten war die L 1209 bis 1.40 Uhr voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Tübingen (TÜ): Randaliererin in Gewahrsam genommen.

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen eine 45-jährige Frau, nachdem diese in alkoholisiertem Zustand am frühen Samstagmorgen in der Tübinger Innenstadt randaliert und zahlreiche Straftaten begangen hat. Die 45-Jährige wollte sich gegen 2.30 Uhr im Bereich des Europaplatzes von einem Taxi nach Hause fahren lassen. Nachdem dies durch den 54-jährigen Taxifahrer aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung jedoch abgelehnt wurde, riss sie unter anderem die Fahrzeugantenne an dem Taxi ab und beleidigte und bespuckte den 54-Jährigen. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung wurde der 45-Jährigen nach erfolgter Personalienfeststellung ein Platzverweis erteilt und die Gewahrsamnahme angedroht, woraufhin sie die Örtlichkeit verließ. Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei erneut zum Europaplatz gerufen, nachdem die bekannte Störerin zurückgekehrt und mit einem Passanten aneinandergeraten war. Im Rahmen der hier notwendigen Gewahrsamnahme beleidigte die 45-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten wiederholt und setzte ihr aggressives Verhalten auch auf dem Weg zum Polizeirevier Tübingen fort. Hierbei versuchte sie auch, die Beamten anzuspucken, was jedoch verhindert werden konnte. Auf der Dienststelle trat sie dann in der Arrestzelle von innen gegen die noch geöffnete Tür und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin leicht. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Meßstetten (ZAK): Zahlreiche Verstöße bei Zweiradkontrollen

Zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr hat der Verkehrsdienst Balingen der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen im Verlauf des Freitags bei mehreren Kontrollen festgestellt. Hier wurden gezielt Kraftradfahrer bei einer Kontrollstelle im Bereich Tieringen und bei mobilen Kontrollen überprüft. Die mobilen Maßnahmen erschlossen sich hier auf den gesamten Zollernalbkreis. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden ein Kraftrad und ein Pkw sichergestellt, da jeweils die Betriebserlaubnis erlöschen war. Zudem wurden drei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zusätzlich wurden noch Verstöße gegen die Vorgaben der Ladungssicherung und gegen das Arbeitszeitgesetz bekannt. Die Kontrollmaßnahmen in Tieringen wurden durch Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen unterstützt.

