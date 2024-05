Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Kurz nach 17 Uhr überquerte die 17-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Uracher Straße in Richtung Bachwiesenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Reichenaustraße herkommenden Seat, wodurch die Jugendliche augenscheinlich leicht verletzt wurde. Am Fahrrad sowie am Pkw war nur geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Brand von Mülleimer

Zum Brand eines Mülleimers sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag, gegen 13.10 Uhr, in die Sulzgrieser Steige ausgerückt. Dort war ein Feuer in einem neben einer Garage stehenden Mülleimer ausgebrochen, das von der Feuerwehr gelöscht wurde. Möglicherweise könnte entsorgte und noch nicht vollständig erkaltete Asche zu dem Brand geführt haben. Neben dem Mülleimer wurde auch die Garagenwand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Kirchheim (ES): Unfall mit verletztem Kind

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Kirchheim erlitten. Eine 45-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit einem BMW in der Röntgenstraße unterwegs und wollte in die Hahnweidstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem neunjährigen Jungen, der mit seinem Kinderfahrrad den Gehweg der Hahnweidstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebacht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell