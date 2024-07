Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am Montag, gegen 15.55 Uhr, befuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Rödelbergstraße in Richtung Hasenthal. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit der entgegenkommenden 71-jährigen Fahrerin eines PKW zusammen. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Straße bis 18.00 Uhr zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

