LPI-SLF: Weitere Ermittlungen nach Großeinsatz vom 16.07.2024

Leutenberg (ots) - Am Dienstag, gegen 13.00 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines PKW die K 166 von Leutenberg kommend in Richtung Steinsdorf. Hier beabsichtigte er nach links in Richtung Munschwitz abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden 35-jährigen Fahrer eines PKW und stieß mit diesen frontal zusammen. Der 35-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

