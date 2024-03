FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel sowie Esborn wurden am heutigen Dienstag um 14:27 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße alarmiert. Durch den Anrufer wurde eine unbekannte blaue Flüssigkeit vor der Hauseingangstür des Gebäudes gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte klagte der Anrufer auch über Kopfschmerzen. Dieser wurde zunächst an ...

