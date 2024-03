Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Hilfeleistungen am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde um 08:58 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle anschließend an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr war nach 30 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 11:43 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Schmiedestraße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug schadenfrei geöffnet werden. Da sich keine Person in der Wohnung befand, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

