Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gefahrguteinsatz im Schöntal

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel sowie Esborn wurden am heutigen Dienstag um 14:27 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße alarmiert. Durch den Anrufer wurde eine unbekannte blaue Flüssigkeit vor der Hauseingangstür des Gebäudes gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte klagte der Anrufer auch über Kopfschmerzen. Dieser wurde zunächst an den Rettungsdienst übergeben. Die Person konnte allerdings vor Ort verbleiben. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde zunächst eine Probe mittels PH-Papier genommen. Weiterhin wurde anschließend mit Spezialwerkzeug versucht, die Tür zu öffnen. Da dieses nicht gelang, wurde durch den Trupp ein gekipptes Fenster schadenfrei geöffnet. Nach der Kontrolle der Wohnung konnte festgestellt werden, dass es sich bei der bläulichen Flüssigkeit um Haftgrund handelte. Der verunreinigte Bereich wurde mit Bindemittel abgestreut. Die Einsatzstelle wurde anschließend an das ebenfalls anwesende Ordnungsamt übergeben, welche das Eintreffen des Gebäudeeigentümers abwartete.

Gemäß einem Einsatzkonzept wurde die Pressearbeit an der Einsatzstelle durch die ebenfalls alarmierte Pressestelle der Feuerwehr Herdecke übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell