POL-PPRP: Betrunken und telefonierend am Steuer

Ludwigshafen (ots) - Seit Montag, dem 22.07.2024, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 34-Jähriger vermisst. Er verließ am Samstag, dem 20.07.2024 gegen 09:30 Uhr seine Wohnung in Ludwigshafen am Rhein im Stadtteil Oppau. Zuletzt wurde der Vermisste an dessen Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 34-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen ...

