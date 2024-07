Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht zum Montag (22.07.2024), gegen 02:50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lönneberga-Straße in Speyer ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell