Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann von hinten angegriffen und verletzt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelte am Montagabend in der Königstraße wegen einer Körperverletzung. Unbemerkt hatte sich dort gegen 23 Uhr ein Mann von hinten einem Paar genähert und den 40-jährigen männlichen Begleiter angegriffen. Hierbei verletzte er sein Opfer mit einem Gegenstand am Hals. Im Anschluss machte sich der mutmaßliche Täter aus dem Staub. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzungen des 40-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht. Wer hat den Angriff beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2260 entgegen. |kfa

