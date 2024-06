Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertsachen aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich Diebe an einem Fahrzeug in der Danziger Straße zu schaffen gemacht. Nach Angaben des 28-jährigen Besitzers stand sein Wagen von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, am Straßenrand. Die Langfinger rissen sich aus dem Inneren des Autos Kleidungsstücke, Bargeld und einen Laptop unter den Nagel. Der Gesamtschaden wird auf fast 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen während des genannten Zeitraums etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

