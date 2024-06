Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden - KORREKTUR -

Kaiserslautern (ots)

In unserer gestrigen Pressemeldung "Einbrecher hinterlassen Sachschaden" hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Angabe der Tatzeit war falsch. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (nicht wie angegeben "in der Nacht zu Sonntag"). Deshalb hier noch einmal die vollständige Meldung - jetzt mit korrekter Zeitangabe:

Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (31.Mai/1.Juni) in Büroräume in der Merkurstraße eingedrungen. Dabei lösten sie Alarm aus und flüchteten mit leeren Händen.

Gegen 1.45 Uhr ging der Einbruchalarm bei der Polizei ein. Wenige Minuten später waren erste Polizeibeamte vor Ort. Die Täter hatten sich aber schon aus dem Staub gemacht. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurde niemand mehr festgestellt. Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Allerdings hinterließen die Eindringlinge Sachschaden: ein zerbrochenes Fenster, ein herausgehebeltes Türschloss sowie ein aufgebrochener Schrank. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

