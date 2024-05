Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkohol

Eisenach (ots)

Gestern Abend wurde der Polizei bekannt, dass es gegen 23.45 Uhr in der Kasseler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Fahrer eines VW kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Bei Eintreffen der Polizei wurden zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren festgestellt, die sich offenbar im Nahbereich versteckt hielten. Beide Personen standen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrerbeteiligung ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell