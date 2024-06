Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl dank Zeugin verhindert

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen Dieb auf frischer Tat gestellt. Die Frau war gegen halb eins auf den ihr unbekannten Mann aufmerksam geworden, weil er in der Kolbenstraße in einem Auto saß, das nicht ihm gehörte. Da ihr die Sache komisch vorkam, verständigte die 36-Jährige die Polizei.

Wie die ausgerückte Streife vor Ort feststellte, hatte die Zeugin den richtigen Riecher: In dem SUV fanden die Beamten einen amtsbekannten 33-Jährigen, der schon vielfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen ist.

Der Fahrzeuginnenraum war ganz offensichtlich durchwühlt, es lagen diverse Gegenstände auf dem Fahrersitz sowie im Fußraum, und zwischen den Füßen des Mannes lag eine Tasche, in der er bereits verschiedene Gegenstände aus dem Wageninneren verstaut hatte. Der zwischenzeitlich verständigte Fahrzeughalter kam ebenfalls vor Ort und konnte die ihm gehörenden Gegenstände identifizieren. Er konnte sein Eigentum direkt wieder in Empfang nehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Kleidung des mutmaßlichen Diebs wurden außerdem eine Geldbörse sowie Elektroartikel gefunden, zu denen er keine plausiblen Angaben machen konnte. Die Sachen wurden vorsorglich bis zur endgültigen Klärung der Herkunft sichergestellt.

Der 33-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er erhielt einen Platzverweis für den Kernstadtbereich und durfte anschließend wieder gehen. Seiner Liste an Strafanzeigen kommt nun eine weitere wegen Diebstahls aus Fahrzeugen hinzu. |cri

