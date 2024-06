POL-PPWP: Kontrolle verloren und gestürzt

Kaiserslautern (ots) - Ein Unfall in der Königstraße sorgte am Sonntagvormittag für Aufsehen. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis war mit seinem Pkw in Richtung Brandenburger Straße unterwegs. In Höhe einer Tankstelle verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er mehrere Betonpfeiler und kollidierte ...

