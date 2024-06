POL-PPWP: In Fachgeschäft eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Am vergangenen Wochenende haben sich Diebe an einem Fahrzeug in der Danziger Straße zu schaffen gemacht. Nach Angaben des 28-jährigen Besitzers stand sein Wagen von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, am Straßenrand. Die Langfinger rissen sich aus dem Inneren des Autos Kleidungsstücke, Bargeld und einen Laptop unter den Nagel. Der Gesamtschaden wird auf fast 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ...

mehr