POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (22.07.2024), gegen 10:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Brunckstraße /Sternstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 37-jährige Autofahrerin war auf der Brunckstraße aus Oppau kommend unterwegs und wollte nach rechts in die Sternstraße abbiegen. Hierbei bremste sie, um einem in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrenden Radfahrer Vorrang zu ...

