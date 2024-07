Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (22.07.2024), gegen 10:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Brunckstraße /Sternstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 37-jährige Autofahrerin war auf der Brunckstraße aus Oppau kommend unterwegs und wollte nach rechts in die Sternstraße abbiegen. Hierbei bremste sie, um einem in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrenden Radfahrer Vorrang zu gewähren. Eine hinter der 37-Jährigen fahrende 58-Jährige bremste ebenfalls ab, der hinter ihr fahrende 17-jährige Autofahrer erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Hierdurch wurde das Auto der 58-Jährigen auf das Fahrzeug der 37-Jährigen geschoben. Die 37-Jährige und die 58-Jährige wurden leicht verletzt. Sowohl das Auto des 17-Jährigen als auch das der 58-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

