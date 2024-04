POL-REK: 240423-2: Ladendieb entwendete 48 Getränkedosen - Festnahme

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Diensthund nahm die Fährte auf Polizisten haben in der Nacht zu Montag (22. April) gegen 3 Uhr einen Tatverdächtigen (41) nach versuchtem Diebstahl in einen Verbrauchermarkt in Kerpen festgenommen. Der Tatverdächtige hatte sich zunächst in einem Gebüsch versteckt, ein Diensthund nahm die Spur auf. Laut ersten Ermittlungen soll gegen 2 Uhr der Alarm des Supermarktes an der Stiftsstraße ...

mehr