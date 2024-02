Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Luft raus

Eisenach (ots)

Eine Frau aus Eisenach musste am Samstagmorgen eine unschöne Entdeckung machen, als sie zu ihrem Fahrzeug lief, welches sie am Abend zuvor in der Eisenacher Jakobstraße abgeparkt hatte. An ihrem VW Transporter waren nämlich zwei Reifen komplett platt. Während der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass diese beschädigt worden waren. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag hierzu etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Eisenach unter 03691-2610 unter Angabe der Bezugsnummer 0050172. (cw)

