POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Uhlandstraße - Wohnmobil beschädigt

Varel (ots) - Am Mittwochabend, gegen 23:15 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Varel die Erwin-Hillbrink-Straße in Richtung Oldenburger Straße. An der dortigen Einmündung fuhr sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus, kam in ein angrenzendes Waldstück ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl sie als auch ihre 20-Jährige Beifahrerin aus Varel wurden leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr ...

