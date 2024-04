Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240422-4: Verkehrsteilnehmende unter Alkoholeinfluss unterwegs - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beamte stellen Führerscheine sicher

Polizisten haben am späten Samstagabend (20. April) Blutproben bei einer Autofahrerin (52) in Frechen und einem Autofahrer (66) in Kerpen angeordnet und die Führerscheine sichergestellt. Sie stehen im Verdacht unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Gegen 23.15 Uhr fiel Beamten in Frechen eine Autofahrerin auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung Holzstraße auf. Die Frau bremste während der Fahrt stark ab und beschleunigte wieder. Die Beamten hielten die Verdächtige einige Meter weiter an und kontrollierten sie. Da die Frau den Fragen der Beamten nicht folgen konnte und nach Alkohol roch, nahmen die Uniformierten die 52-Jährige zwecks Atemalkoholvortest mit zu einer Polizeiwache. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille an. Ein Arzt entnahm im Anschluss auf Anordnung eine Blutprobe. Da die Frau nicht in Deutschland gemeldet ist, erhoben die Beamten zudem eine Sicherheitsleistung.

In Kerpen stoppten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen 66-Jährigen mit seinem Chevrolet im Bereich der Sindorfer Straße. Der Mann hatte zuvor die Anhaltezeichen des Streifenwagens und eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Zudem war es ihm nicht gelungen die Spur zu halten und er fuhr am Anhalteort über eine Verkehrsinsel. Als die Beamten den Mann kontrollierten, fielen ihnen unter anderem seine wässrigen Augen und eine verwaschene Aussprache auf. Ein Atemalkoholvortest zeige ein Ergebnis von mehr als 1,2 Promille an. Die Einsatzkräfte nahmen den nunmehr Beschuldigten mit zu einer Polizeiwache und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm.

In beiden Fällen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats die Ermittlungen übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell