Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mindestens sieben Kennzeichendiebstähle

Rudolstadt (ots)

Zwischen Montagabend bis Mittwochmorgen kam es in Rudolstadt in mindestens sieben, bislang bekannten, Fällen zum Diebstahl der hinteren Kennzeichen an abgeparkten Fahrzeugen. Bislang betroffen waren insbesondere die Humboldtstraße, Breitscheidstraße sowie Emil-Hartmann-Straße. Mögliche weitere Geschädigte können sich selbstverständlich an die zuständige Polizei in Saalfeld wenden oder eine Online-Strafanzeige aufgrund des Kennzeichen-Diebstahls erstatten. Es liegen keine Hinweise vor, mit welcher Zielrichtung nur jeweils die hinteren Kennzeichen gestohlen worden. Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

