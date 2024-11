Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Neundorf (ots)

Am heutigen Tag, gegen 08.20 Uhr, befuhr der 78-jährige Fahrer eines PKW die Ortsverbindungsstraße zwischen Pahnstangen und Plothen. Hier kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn an und kollidierte frontal mit einem Baum. Tragischerweise zog sich der Mann dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 70-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bis 11.00 Uhr kam es im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeuges zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

