POL-GÖ: (406/2024) Sechs Brandlegungen in der Göttinger Innenstadt - 29 Jahre alter Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis ermittelt, Motiv und Gesamtschaden unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Sonntag, 27. Oktober 2024, gegen 05.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er am frühen Sonntagmorgen (27.10.24) in der unmittelbaren Göttinger Innenstadt an insgesamt sechs Örtlichkeiten u. a. Gaststätten-Outdoor-Mobiliar, Sonnenschirme und auch ein Motorrad in Brand gesetzt haben soll, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 29 Jahre alten Mann wegen Sachbeschädigung durch Feuer und versuchter Brandstiftung eingeleitet. Der Tatverdächtige aus Göttingen konnte nach einem Zeugenhinweis im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ergriffen werden. Er stand zur Vorfallszeit unter Alkoholeinfluss. Zum Motiv ist bislang nichts bekannt.

Die Taten ereigneten sich am Markt, in der Theaterstraße (2), der Roten Straße, der Friedrichstraße und zuletzt in der Burgstraße. Zur Höhe des verursachten Gesamtschadens liegen noch keine genauen Informationen vor.

Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde er im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

