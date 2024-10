Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (403/2024 Schwerer Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der L 554 bei Adelebsen

Göttingen (ots)

Adelebsen, L 554, Ortsumgehung zwischen Adelebsen-Nord und Adelebsen-Mitte, Samstag, den 26.10.2024, 14:15 Uhr

Göttingen (rj) - Auf der L 554 ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Leipzig schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Leipziger die Ortsumgehung Adelebsen, in Fahrtrichtung Uslar, als in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der schwerverletzte Kradfahrer wurde einem Göttinger Krankenhaus zugeführt.

Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten wurde die L 554 in Fahrtrichtung Uslar gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell