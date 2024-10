Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (399/2024) Groß angelegte Kontrollaktion auf der Autobahn 38 - 103 Verfahren durch Polizei und Zoll eingeleitet, rund fünf Kilo Chrystal Meth in Fahrzeug entdeckt und beschlagnahmt

GÖTTINGEN (fm/jk) - Von Mittwoch bis Sonntag vergangener Woche (16. bis 20.10.24) führte der Einsatz- und Streifendienst (ESD) der Autobahnpolizei Göttingen auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Halle u. a. unter Beteiligung der Polizei Hessen (Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste, PASt Baunatal), des Hauptzollamtes Braunschweig (Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen), der Polizeidirektion Göttingen (Diensthundeführergruppe Göttingen), der Bundespolizeidirektion Hannover (Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg) sowie Beamtinnen und Beamten verschiedener Dienststellen der Polizeiinspektion Göttingen (Verfügungseinheit, Polizeikommissariate Duderstadt und Osterode am Harz, Zentraler Kriminaldienst) eine breit gefächerte Kontrollaktion durch.

103 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Im Ergebnis leiteten die Ermittler von Zoll und Polizei bei allen Kontrollen zusammen 103 Ermittlungsverfahren (Straf- und Ordnungswidrigkeiten) ein, darunter 25 wegen Straftaten im Zusammenhang mit verschiedenen Verkehrsdelikten, z. B. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschungen von Dokumenten und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Zwölf weitere Ermittlungen beschäftigen sich mit dem Fund von Betäubungsmitteln, der Hehlerei, unversteuerten Zigaretten, Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, dem Waffenrecht, dem Anti-Doping-Gesetz und dem Energiesteuergesetz. Darüber hinaus wurden 49 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, z. B. wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Überladung, Verstößen gegen die Sozialvorschriften, registriert und geahndet.

In sieben Fällen waren Personen von Staatsanwaltschaften und in einem Fall durch ausländische Justizbehörden zur Fahndung ausgeschrieben. Neben diversen Durchsuchungen und Beschlagnahmen wurde in 34 Fällen auch die Weiterfahrt untersagt.

Ermittler finden rund fünf Kilo Chrystal Meth und 68 Stangen unverzollte Zigaretten

Bei der Kontrolle eines Renault Master stießen Beamte der Autobahnpolizei und Experten des Hauptzollamtes Braunschweig (Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen) am Freitag (18.10.24) im Führerhaus auf eine Sporttasche, in der sich über rund fünf Kilo Crystal Meth befanden. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde im Anschluss vorläufig festgenommen. Er saß vermutlich zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die weitere Sachbearbeitung zu dem Betäubungsmittelverstoß erfolgte schließlich durch das Zollfahndungsamt (ZFA) Frankfurt am Main.

Ebenfalls konnte im Rahmen der Kontrollmaßnahmen durch das Hauptzollamt Braunschweig am Donnerstag (17.10.24) in einem Kleinbus 68 Stangen (13.480 Stück) Zigaretten aufgefunden werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wg. Hinterziehung der Tabaksteuer in Höhe von 2.591,70 Euro eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wurde der Mann aus den zollrechtlichen Maßnahmen entlassen (siehe auch Pressemitteilung des Hauptzollamtes Braunschweig vom 22.10.2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5892118).

