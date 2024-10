POL-GÖ: (370/2024) Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab - A 7 bei Göttingen aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots) - LANDKREISE GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Im Zusammenhang mit einer Serie an Einbrüchen in Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser sowie Vereinsheime haben Ermittler in der letzten Woche mit richterlich erlassenen Beschlüssen zeitgleich vier Objekte in den Landkreisen Göttingen und Northeim ...

mehr