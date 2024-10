Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (396/2024) Einbruch in Einfamilienhaus in Eddigehausen - Täter entkommen mit Bargeld und Schmuck, Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Bovenden, Ortsteil Eddigehausen, Bergfried Freitag, 18. Oktober 2024, zwischen 17.30 und 23.50 Uhr

BOVENDEN (jk) - Durch eine aufgebrochene Terrassentür sind Unbekannte am Freitag (18.10.24) in ein Einfamilienhaus im Bovender Ortsteil Eddigehausen eingedrungen und haben u. a. Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 und 23.50 Uhr an der Straße "Bergfried". Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Täter entkamen unerkannt.

Polizei sucht Zeugen

Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen am vergangenen Freitagabend in der Ortschaft Eddigehausen oder in der Straße "Bergfried" bzw. deren näherer Umgebung verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

