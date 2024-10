Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (393/2024) Unbekannte stehlen Motorräder, E-Bikes und weitere Gegenstände aus aufgebrochener Gartenhütte in Seulingen - Abtransport vermutlich mit Transporter, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Seulingen, Am Stadtweg

Nacht zu Dienstag, 15. Oktober 2025

SEULINGEN (jk) - Aus einer zuvor aufgebrochenen Gartenhütte auf einem Grundstück an der Straße "Am Stadtweg" in Seulingen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in dieser Woche mehrere Motorräder, E-Bikes und weitere Gegenstände gestohlen. Die Tat ereignete sich im Laufe der Nacht zu Dienstag, mutmaßlich etwa zwischen 01.30 und 02.30 Uhr. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere Tausend Euro. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen waren an der Tatausführung mehrere Personen beteiligt. Das umfangreiche Diebesgut muss außerdem mit einem größeren Fahrzeug, beispielsweise einem Transporter, vom Tatort abtransportiert worden sein.

Die Polizei Duderstadt bittet Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen Dienstagnacht in der Ortslage Seulingen oder im Bereich "Am Stadtweg" bzw. im näheren Umfeld verdächtige Personen und /oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

