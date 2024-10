Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (391/2024) Unfall mit Vollsperrung Samstagnacht auf A 7 bei Göttingen - Audi durchbricht Betonschutzwand, alkoholisierte Insassen unverletzt, Fahrereigenschaft ungeklärt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemarkung Göttingen, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel Samstag, 12. Oktober 2024, gegen 23:50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der Autobahn 7 In Richtung Kassel hat am vergangenen Samstag (12.10.24) gegen 23.50 Uhr ein mit zwei Männern besetzter Audi S 6 Avant die Betonschutzwand durchbrochen und ist auf der Nordfahrbahn (Gegenfahrbahn) zum Stehen gekommen. In dem Wagen saßen zwei alkoholisierte 33 und 34 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Northeim. Wie durch ein Wunder wurde keiner der beiden verletzt.

Fahrereigenschaft unklar

Wer den hochmotorigen Wagen gefahren hat, ist bislang unbekannt. Gegenüber der Autobahnpolizei behaupteten sowohl der 33-jährige, also auch der ein Jahr ältere Mann zum Unfallzeitpunkt am Steuer gesessen zu haben. In der Folge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beiden Blutproben entnommen und die Führerscheine beschlagnahmt. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt rund 51.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete auch dessen Beschlagnahme an.

A 7 bis in die Nacht in beide Richtungen voll gesperrt

Aufgrund der massiven Beschädigungen an der Betonschutzwand, des großen Trümmerfeldes, das sich über eine Länge von rund 250 Metern erstreckte, sowie infolge der Fahrbahnverunreinigung durch auslaufende Betriebsstoffe, mussten beide Richtungsfahrbahnen der A 7 bis in die Nacht voll gesperrt werden.

Unfallursache steht nicht fest

Die eigentliche Unfallursache steht noch nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer des Wagens auf der Fahrt von Northeim in Richtung Göttingen in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärtem Grund offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Audi kam infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Betonschutzwand der Südfahrbahn und schleuderte auf die Nordfahrbahn, wo er stehen blieb. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der hochmotorige Audi A 6 zuvor ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug geliefert haben könnte und es in diesem Zusammenhang zu dem Unfall kam.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0551/491-6515 (Autobahnpolizei Göttingen) oder 0551/491-2215 (Polizei Göttingen) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell