Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2024) Seniorin in Supermarkt in Bovenden bestohlen - Geldbörse weg

Göttingen (ots)

Bovenden, Göttinger Straße

Freitag, 20. September 2024, gegen 15.30 Uhr

BOVENDEN (jk) - In einem Supermarkt an der Göttinger Straße in Bovenden (Landkreis Göttingen) ist am Freitag, dem 20. September, gegen 15.30 Uhr, eine Seniorin von einem unbekannten Trickdieb bestohlen worden. Der Täter entkam mit der Geldbörse der Frau. In dem Behältnis befanden sich Bargeld und persönliche Papiere.

Ersten Ermittlungen zufolge griff der ca. 18 bis 20 Jahre alte Mann, der kurze, schwarze Haare gehabt haben soll, in einem günstigen Moment in die Handtasche der Frau und nahm das Portmonee an sich. Danach flüchtete der Dieb mit mehreren weiteren Männern aus dem Markt.

Ein unbekannter Kunde hatte das Geschehen beobachtet und nahm noch die Verfolgung der weglaufenden Gruppe auf, bis die Männer auf dem Parkplatz in ein Auto stiegen und verschwanden.

Der unbekannte Zeuge sowie auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und/oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell