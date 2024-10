Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (386/2024) Einbruch in Wohnhaus in Hedemünden - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, Am Fuchsberg Zwischen Dienstag, 8. 10., 17.00 Uhr, und Mittwoch, 9.10.24, 09.15 Uhr

HANN.MÜNDEN (jk) - Durch eine Terrassentür sind Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (08./09.10.24) in Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Tat ereignete sich an der Straße "Am Fuchsberg". Offenbar hatten die Täter zuvor versucht, mehrere Fenster aufzuhebeln, was misslang. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Die Polizei Hann. Münden ermittelt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder auch Personen, die z. B. in Hedemünden oder im benachbarten Oberode an Haustüren geklingelt haben, nehmen die Ermittler unter Telefon 05541/9510 entgegen.

